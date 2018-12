E' scomparsa Mirella Fiandri, la rezdora della cucina modenese a Fiorano

Ha suscitato commozione la notizia della morte di Mirella Finadri, che è stata il punto di riferimento dei residenti nella zona delle Salse di Nirano, oltre che presidente della loro associazione. Aveva ottenuto una visibilità nazionale partecipando come cuoca ad alcune trasmissioni Rai, ma soprattutto era considerata un punto di riferimento fioranese, provinciale e non solo, per la cultura enogastronomica e le tradizioni della nostra terra. Si leggano ad esempio le tre interviste rilasciate a 'Storie di terra e di rezdore' su rezdore.provincia.modena.it.

Il sindaco Francesco Tosi ha così espresso l’unanime cordoglio: “Colpito dalla notizia della scomparsa della cara Mirella, esprimo anche a nome dell'intera Amminmistrazione comunale sinceri sentimenti di condoglianza. Abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità di Mirella, che con saggezza, con vivo senso della comunità e con equilibrio ha contribuito fortemente alla cura e alla crescita della riserva delle Salse di Nirano. L'Amministrazione comunale e l'intera comunità fioranese perdono una collaboratrice fidata, di cui tuttavia ci resta in eredità un esempio di civica responsabilità da trasmettere ai giovani”.

Non abbiamo per ora notizia della data e del luogo dei funerali.