Abbonamenti corriere Seta, sconti in vista per chi viaggia in provincia

Più viaggi lontano più risparmi sui titoli di viaggio: tutti gli abbonamenti annuali acquistati dall'1 agosto costeranno al massimo quattro zone. È l'essenza della nuova agevolazione tariffaria di AMO agli abbonamenti annuali, ordinari e under 27, per i passeggeri dei Comuni modenesi.

Al via dal 21 ottobre, la misura è retroattiva e per chiedere il rimborso basta far pervenire via mail all'Agenzia per la mobilità il modulo ad hoc, disponibile online.

L'iniziativa, in accordo con la Provincia e con il contributo della Regione, prevede sconti progressivi all'aumentare dalla distanza dalla propria sede di studio o di lavoro. Ne hanno diritto gli utenti residenti nei 47 Comuni provinciali che percorrono viaggi superiori alle quattro zone tariffarie: la tariffa massima infatti, per chi percorre cinque, sei, sette o più zone, sarà sempre equivalente a quattro (465 euro gli ordinari e 428 euro gli studenti) con risparmi, quindi, tra i 43 e i 214 euro per chi viaggia entro le nove zone. La differenza verrà rimborsata facendo domanda all'Agenzia della mobilità.

Ad esempio, chi viaggia da Pavullo e Modena (sei zone) risparmierà sull'abbonamento annuale 82 euro, se minore di 27 anni, e 89 se maggiore. Oppure, un cittadino che da Pievepelago raggiunga Modena o viceversa (otto zone) risparmierà tra i 158 e i 172 euro; tra Mirandola e Modena o tra Modena e Finale Emilia (cinque zone) si pagheranno tra i 43 e i 47 euro in meno.

"Questa iniziativa- dice l'amministratore unico di Amo Andrea Burzacchini- nasce per incentivare in particolare gli utenti abituali che utilizzano il bus per andare a scuola o al lavoro e scelgono di utilizzare una modalità sostenibile rispetto all'utilizzo dell'auto privata. è sotto gli occhi di tutti la congestione della viabilità provinciale nelle ore di punta".

