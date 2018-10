Scuderia Piede Pesante da Sassuolo al Campionato Italiano di Tractor Pulling

Trasferta a Fiavè, domenica 14 ottobre, per la Scuderia Piede Pesante: la società sportiva sassolese che disputa il Campionato Italiano di Tractor Pulling. La Scuderia Piede Pesante, col mezzo “Stars&Stripes”, occupa il quarto posto nella classifica nazionale, frutto di un quarto, un sesto ed un primo posto conquistati sino ad ora nelle tre gare disputate dalla squadra. Domenica, davanti alle migliaia di persone previste per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, la società del Presidente Simone Trinelli punta a bissare la vittoria e scalare la classifica.

“Nelle tre gare disputate sino ad ora – afferma il Presidente – siamo riusciti a conquistare una vittoria importantissima, soprattutto perché conferma la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni per sviluppare e potenziare un motore che ha pochi eguali in Italia”. Il Tractor Pulling è uno sport motoristico nato negli Stati Uniti nella prima metà del novecento che consiste nel trascinamento di un rimorchio zavorrato su un tracciato retto realizzato in terra battuta della lunghezza di 100 metri (circa 300 piedi nel sistema di misura americano).

Questa competizione nasce inizialmente per i soli trattori agricoli: successivamente si è evoluto in uno sport destinato a prototipi di diverse categorie, equipaggiati con motori da potenze eccezionali che lo hanno reso lo sport motoristico che utilizza i più potenti motori al mondo: alcune motorizzazione sono capaci di arrivare a dichiarare 10000 Cavalli.

“Uno sport – aggiunge il Presidente di Piede Pesante Simone Trinelli – che comporta un lavoro quotidiano su mezzo e motore ma anche importanti investimenti economici resi possibili grazie ai tantissimi sponsor che ci affiancano da sempre, primo fra tutti l’Ingegner Farina con la sua FTS che ci accompagnerà anche domenica a Fiavè”