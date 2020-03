Istituti vicini alla sanità. Anche il plesso di scuola primaria Anna Frank dona agli ospedali

Anche il Comitato Genitori del plesso di scuola primaria Anna Frank-Sant’Anna, ha scelto di partecipare alle donazioni agli Ospedali del territorio.

In particolare l’istituto ha donato la somma di 1500,00 euro all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena trovando i fondi dalla cassa scolastica, fondi che erano stati raccolti per le gite di classe che si sarebbero dovute svolgere in primavera.

“Con grande ammirazione informo che il Comitato Genitori del complesso di scuola primaria Anna Frank – Sant’Anna ha partecipato alle donazione per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. –afferma la Prof.ssa Concetta Ponticelli- Tale somma era stata accantonata all’inizio dell’anno scolastico per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione previsti per lo più in primavera. Ogni classe aveva messo da parte circa 250 euro. Alla notizia che suddette uscite sono state “sospese”, i genitori hanno deciso, con grande generosità, facendosi promotori di una “concreta” cittadinanza attiva, di devolvere tale somma al reparto di terapia intensiva del Policlinico che ogni giorno affronta la “battaglia” contro il Corona virus. Ringrazio il Comitato sia come dirigente- prosegue- a nome di tutta la comunità scolastica, sia come semplice cittadina, nella consapevolezza che rimanendo tutti uniti, facendo “ognuno la propria parte”, andrà tutto bene”.

