Danni per grandine non coperti da assicurazione, il Comune raccoglie le segnalazioni

I cittadini e le imprese che hanno subito danni agli immobili nel corso della grandinata che ha colpito la città di Modena sabato 22 giugno possono presentare una prima segnalazione al Comune inviando una mail che contenga la descrizione del danno e una stima dei costi di ripristino.

Le segnalazioni possono riguardare solo le inagibilità e i danni non coperti da assicurazione subiti dagli immobili (abitazioni e stabilimenti) e devono contenere l’indirizzo dell’immobile, una breve descrizione del danno subito (per esempio: lucernari infranti, infissi danneggiati, danni alle coperture e alle tegole) e il costo stimato per il ripristino. In questa fase non è necessario allegare documenti ma il Comune chiede ai cittadini di realizzare e conservare una documentazione fotografica dei danni e di conservare anche eventuali preventivi o fatture, possibilmente chiedendo di inserirvi un riferimento all’evento e alla data in cui è accaduto.

Le imprese devono inviare la mail a grandine.produttivo@comune. modena.it; i privati, invece, all’indirizzo grandine.edificiprivati@ comune.modena.it.

Le segnalazioni devono essere inviate nel più breve tempo possibile. Il Comune, infatti, dovrà inviare le stime alla Regione in vista della presentazione al Governo dello stato di emergenza. Se lo stato di emergenza verrà confermato, sulla base dei possibili ambiti di intervento indicati da Governo e Regione, verranno richieste le integrazioni delle documentazioni sui danni non coperti da assicurazione.

Prosegue, nel frattempo, anche la ricognizione dei danni alle strutture del Comune, in particolare scuole e palestre. Nelle giornate di lunedì e martedì sono stati effettuati nuovi sopralluoghi nei giardini scolastici dove sono iniziati anche i lavori di pulizia e sgombero. Interventi di messa in sicurezza sono stati effettuati anche nelle strutture scolastiche, in particolare per quanto riguarda la rimozione dei vetri rotti, e al Pala Anderlini. In tutto, sono 98 le strutture comunali che hanno subito danni di varia entità e una cinquantina gli interventi già effettuati sulle strade per la messa in sicurezza degli alberi e la pulizia.