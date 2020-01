Comandante della Polizia Locale e altre figure direttive, il Comune di Carpi pubblica sette selezioni

Sono stati pubblicati sul sito dell’Unione Terre d’Argine gli avvisi di selezione per sette incarichi a contratto, in base all’articolo 110 del Testo Unico Enti Locali, nei seguenti ruoli: Comandante del Corpo della Polizia Locale; istruttore direttivo tecnico “energy manager” nel Settore Ambiente del Comune di Carpi; funzionario coordinatore “mobility manager” nel Settore Lavori Pubblici del Comune di Carpi; funzionario coordinatore presso l’area Servizi Socio-Sanitari dell’Unione; istruttore direttivo contabile presso il Settore Servizi Finanziari dell’Unione (Responsabile area territoriale di Novi); istruttore direttivo tecnico per l’Ufficio di Piano dell’Unione (Responsabile Ufficio di Piano intercomunale); istruttore direttivo contabile per la Direzione Generale dell’Unione (attività relative a società e organismi partecipati).

La procedura prevede la raccolta di curriculum per individuare una rosa di nomi tra i quali selezionare, previo colloquio, il candidato cui conferire l’incarico di alta specializzazione sino al termine del mandato, cioè indicativamente giugno 2024.

Per tutte le figure, che saranno inquadrate nella categoria “D”, sono richieste la laurea e un’esperienza pluriennale, come specificato nei rispettivi avvisi, reperibili all’indirizzo: https://www.terredargine.it/ amministrazione-trasparente/ 12102-bandi-di-concorso-uta/ bandi-e-avvisi-di-selezione

La scadenza per le domande varia dal 15 al 17 gennaio a seconda dell’avviso.

Per informazioni: 059649759/62 o 059649677; personale@terredargine.it