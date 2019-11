Niente acqua né riscaldamento, studenti infuriati al "Selmi" di Modena

Sorpresa, ma non del tutto, per gli studenti del liceo "Selmi", che questa mattina si sono trovati a far lezioni nella struttura di viale Leonardo Da Vinci in condizioni non certo semplici. Un guasto al sistema idrico del polo scolastico, infatti, ha causato l'interruzione del riscaldamento nel plesso scolastico, mentre l'erogazione dell'acqua è risultata incostante o talvolta assente.

Un fatto non del tutto sorprendente, come detto. Il guasto era infatti noto fin da ieri, tanto che gli studenti dell'Itis "Corni", adiacente al "Selmi" sono stati lasciati a casa s indicazione della Dirigente Scolastica che ha chiuso la scuola. Lo stesso non è stato - non si sa perchè - per gli oltre mille ragazzi del "Selmi", che stamattina hanno affrontato una mattinata non certo agevole, comprensibilmente spazientiti e delusi per quanto accaduto.

Secondo quanto spiegato dagli studenti stessi, la mancanza di acqua si era manifestata già ieri nell'edificio del "Selmi", motivo per cui non si poteva considerare un imprevisto di oggi.