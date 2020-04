In via Galilei un semaforo idoneo per i non vedenti

Con la firma della convenzione tra il Comune di Modena e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvenuta in questi giorni, è partito il percorso per la realizzazione in via Galileo Galilei di un semaforo pedonale idoneo anche per i disabili visivi. L’installazione del nuovo semaforo, che avrà un costo di 74 mila euro, è stata resa possibile dal contributo di quasi 52 mila euro che il Comune ha ottenuto dal Ministero dopo aver partecipato a uno specifico bando. Entro il mese di luglio è prevista l’approvazione del progetto esecutivo e subito dopo partiranno le procedure per l’affidamento dei lavori.

L’impianto semaforico sarà collocato nel tratto a sud di via Galilei per servire il capolinea della linea 4 del trasporto pubblico in una zona dove, oltre al Comando della Polizia municipale e alla Motorizzazione civile, ci sono molte attività economiche nelle quali lavorano anche alcune persone con disabilità visive che, così, potranno raggiungere in piena sicurezza e autonomia la fermata del mezzo pubblico. Il semaforo sarà dotato di dispositivi acustici e di prenotazione pedonale per ipovedenti e completato di percorsi tattili Loges (Linea di orientamento, guida e sicurezza) per guidare le persone fino alla pensilina del bus. L’intervento prevede anche l’abbattimento di tutto le barriere architettoniche presenti sul percorso.

