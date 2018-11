Caso diamanti, il Tar conferma le multe dell'Agcm a banche e broker

Sentenza importante sul fronte del caso dei diamanti da investimento che nei mesi scorsi ha scosso il sistema bancario italiano e i cittadini che avevano investito in questi preziosi. Il Tar del Lazio ha confermato multe pari a 12 milioni di euro inflitte dall’Antitrust lo scorso anno per pratiche commerciali scorrette a Unicredit, Banco Bpm, Mps e ai due principali broker attivi nella vendita di diamanti anche attraverso gli sportelli bancari, giudicando “infondati” sia i ricorsi presentati da Idb (Intermarket Diamond Business spa e Idb Intermediazioni srl) e da Diamond Private Investment (Dpi) che quelli delle tre banche. In particolare le sanzioni irrogate dall’Antitrust erano state: 2 milioni per Idb; 4 milioni per Unicredit; 3,35 milioni per Banco Bpm; 1 milione per Dpi; 2 milioni per Mps e 3 milioni per Banca Intesa, che non ha presentato ricorso al Tar avverso il provvedimento Agcm.

Una notizia positiva per i risparmiatori ingannati, che a Modena sono seguiti da Adiconsum e Federconsumatori. La prima segue 75 risparmiatori (anche reggiani) che hanno investito nel complesso ben 2 milioni euro, mentre Federconsumatori riferisce che sarebbero oltre mille i cittadini che si sono rivolti ai suoi uffici per questo specifico caso.

Il percorso per il rimborso non è tuttavia agevole: mentre Unicredit e Intesa Sanpaolo stanno rimborsando il 100% dell’investimento iniziale, Banco BPM si limita al 40-50-60% dell’importo (ma in questo caso i diamanti rimangono in possesso dell’investitore), mentre la maglia nera spetta a MPS che non ha fornito alcuna risposta alle numerose richieste di incontro avanzate da Federconsumatori.