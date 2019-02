Freddo e maltempo, sono 130 le perone ospitate nelle strutture modenesi

In questi giorni caratterizzati dal maltempo, anche il Piano di accoglienza invernale del Comune di Modena si attiva per rispondere a eventuali esigenze straordinarie di persone in difficoltà.Già nei giorni scorsi con la neve e ora nel weekend con le piogge previste, infatti, nonostante i posti nelle strutture siano tutti occupati - 130 le persone che stanno utilizzando questa opportunità di accoglienza notturna - le Unità di strada dei volontari avranno la possibilità di attivare ulteriori soluzioni straordinarie in caso di bisogno.

È questa l’indicazione dell’assessorato al Welfare, sostanzialmente un “dentro tutti”, che coordina il progetto rivolto ai senza fissa dimora in collaborazione con Protezione civile, Asl, Caritas e associazioni di volontariato.

Sono 185, infatti, i volontari impegnati nel Piano che prevede uscite ogni sera delle Unità di strada per monitorare le presenze e portare generi di conforto, mentre contatti e prima assistenza hanno come punto di riferimento gli Sportelli sociali dei quattro Poli e lo Spazio d'ascolto del Centro stranieri, oltre ai presidi sanitari di Pronto intervento (Pronto Soccorso, medici di medicina generale e ambulatori di Porta Aperta). Le associazioni di volontariato impegnate nell’attività sono Agesci, AVS, Croce Blu, Croce Rossa, Fratres Mutinae, Gruppo Comunale Protezione Civile, Porta Aperta, Vivere sicuri.