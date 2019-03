Sergio Mattarella a Modena per il convegno in ricordo di Marco Biagi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Modena lunedì 18 marzo 2019. L'occasione sarà l'apertura del convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi che ogni anno, da 17 anni a questa parte, viene organizzato dalla Fondazione Marco Biagi e dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per ricordare il docente scomparso per mano delle Brigate Rosse il 19 marzo 2002.

L’appuntamento di quest’anno sarà dedicato a “La dimensione collettiva delle relazioni di lavoro. Sfide organizzative e regolative nel mondo del lavoro in trasformazione” e durante le due giornate di confronto e discussione, lunedì 18 e martedì 19 marzo, richiamerà docenti ed esperti provenienti da numerosi paesi europei.