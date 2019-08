Kit antizanzara, sacchetti per l’umido e certificati: Formigine punta sulle edicole

È cominciata la distribuzione in nove edicole di Formigine e frazioni di kit antizanzara tigre e sacchetti per la raccolta dell’umido, che quindi dai prossimi giorni saranno disponibili per essere ritirati da parte dei cittadini anche in questi esercizi commerciali. Un servizio di prossimità cui, dopo apposito corso di formazione ai titolari da parte del personale comunale, si aggiungerà anche la possibilità di stampare certificati anagrafici e prendere l’appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica.

Interessate tre edicole del capoluogo, in via Unità d’Italia (Edicola di Luca), via Trento Trieste e via Giardini Nord (L’Edicola) e cinque nelle frazioni: il bar Herbie in via Giardini Sud a Ubersetto, in via Giardini Nord e via Bassa Paolucci a Casinalbo, in via Don Franchini a Magreta, in via S. Antonio a Colombaro e in via Battezzate a Corlo.

“Un provvedimento che arriva al termine di un percorso fatto insieme al sindacato di categoria Sinagi – commenta Corrado Bizzini, assessore alle Attività Produttive – che riconosce il prezioso ruolo di presidio e punto di riferimento per la comunità svolto quotidianamente dalle edicole, offrendo allo stesso tempo una nuova possibilità di valorizzazione ai proprietari, che ringrazio per la disponibilità, e una semplificazione in più ai cittadini residenti. Penso in particolare alle persone anziane, che una volta entrato a pieno regime il servizio, potranno svolgere praticamente sotto casa queste semplici commissioni, che attualmente prevedono comunque uno spostamento”.