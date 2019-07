Un cono gelato per sostenere la delegazione ANT di Vignola

Il gelato ha il sapore della solidarietà: da lunedì 22 a domenica 28 luglio, infatti, sarà possibile sostenere il Progetto Bimbi in ANT gustando un semplice cono. Per ogni gelato, gli esercizi aderenti all’iniziativa destineranno un’offerta a sostegno del Progetto per l’assistenza specialistica gratuita che le équipe sanitarie di Fondazione ANT portano direttamente a casa dei piccoli pazienti pediatrici.

Aderiscono all’iniziativa per il Distretto di Vignola: Gelateria K2 Viale Mazzini Vignola Gelateria Mio Gelato Via Trento Trieste Vignola Hellys Cafè Via Garibaldi Vignola Gelateria Gelato Corso Umberto I Spilamberto Gelateria L’Ora Glaciale Via Leopardi Castelvetro di Modena Gelateria I Portici Via Roma Guiglia Gelateria Delizia P.zza G. Falcone Savignano sul panaro Gelateria Antartide Via Vandelli Montale Rangone Gelateria K2 Via Zenzalose Montale Rangone Caffetteria Vecchia Piazza P.zza IV Novembre Montese.

Per ulteriori informazioni ANT Vignola tel. 059/766088 – delegazione.vignola@ant.it.