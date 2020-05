Test gratuiti per le malattie sessualmente trasmissibili, salute al centro di "Siamo tutti uguali diversi"

Mercoledì 20 maggio, nell’ambito di “Siamo tutti uguali diversi”, il programma di iniziative per la giornata internazionale contro l’omofobia, Test day per l’Hiv e le malattie trasmesse sessualmente presso la sede di Arcigay Modena Matthew Sheperd in via 4 Novembre 40.

I test rapidi per Hiv, epatite e sifilide si potranno effettuare dalle 18 alle 20 in forma anonima e gratuita a bordo di un’ambulanza della Croce rossa, nel parcheggio della sede del circolo.

Per rispettare le regole contro la diffusione del Covid-19, è possibile accedere al test solo su prenotazione (da effettuare on line all’indirizzo https://doodle.com/poll/yz39t2n3reb98ndq), scegliendo un orario e indicando un nickname. Inoltre, è necessario presentarsi indossando una mascherina a protezione delle vie aeree. In caso siano presenti sintomi da infezione (come temperatura superiore ai 37,5 gradi e sintomi respiratori) è necessario restare a casa e contattare il proprio medico curante.

Il test, che sarà effettuato da un medico infettivologo, consiste nel prelievo di una goccia di sangue con una puntura sul dito, il risultato sarà fornito in venti minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del programma “Siamo tutti uguali diversi”, promosso dalle associazioni che partecipano al Tavolo Lgbti del Comune di Modena in collaborazione con Unimore e l’Ausl di Modena, è realizzata da Arcigay Modena Matthew Sheperd e MoReGay, con Croce rossa italiana comitato di Modena e la struttura complessa Malattie infettive di Policlinico di Modena.