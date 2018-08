Si interviene sulla sicurezza dell'Ospedale di Pavullo

È iniziata lunedì 30 luglio e si concluderà in questi giorni la riparazione delle grondaie dell’Ospedale di Pavullo danneggiate dalla neve di quest’inverno. Il servizio tecnico dell’Azienda USL di Modena, insieme alle ditte di manutenzione, provvederà non solo al loro completo ripristino, ma anche al montaggio di nuovi fermaneve a protezione dei percorsi pedonali di accesso all’ingresso principale. L’installazione, che coprirà circa 80 metri lineari di tetto, è stata disposta in seguito alla verifica effettuata a febbraio con i Vigili del Fuoco per garantire una maggior sicurezza dei cittadini durante il periodo invernale.

Per l'effettuazione dei lavori in quota sarà utilizzato un camion con gru e cestello collocato in prossimità dell'ingresso principale. Anche l’insegna dell’Ospedale, danneggiata in seguito alla rimozione di un blocco di neve da parte degli stessi Vigili del Fuoco, è già stata ordinata: il ripristino, che richiede circa una settimana di lavoro, dipende dai tempi di produzione, e sarà effettuato non appena sarà consegnato il materiale.