La sicurezza nelle scuole: sindacati dialogano su ruoli, compiti e responsabilità

E’ rivolta a tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Modena, il seminario di formazione e informazione su prevenzione e sicurezza nelle scuole, dagli aspetti che riguardano la sicurezza di operatori scolastici e studenti, alla sicurezza degli edifici scolastici. La giornata di formazione si è tenuta questa mattina ed è promossa, in orario di lavoro, dai sindacati modenesi Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua. All’iniziativa intervengono docenti universitari ed esperti con cui sarà possibile interloquire per chiedere tutte le informazioni e le delucidazioni utili ad una maggiore consapevolezza nell’ambito della vita scolastica.

Il programma si è aperto con l’intervento dei sindacati promotori, il saluto della dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Modena Silvia Menabue, e gli interventi di Davide Ferrari direttore Dipartimento Sanità Pubblica Azienda Usl di Modena su obblighi e responsabilità dei diversi soggetti aziendali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, Alberto Zini docente universitario del Coordinamento didattico del Master di 2° livello in HSE management di Unimore sulla distribuzione di responsabilità e competenze in merito alla proprietà e alla conduzione degli edifici scolastici alla luce dei dati Anes (anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica) e l’avvocato-docente Mirella Guicciardi sulla responsabilità civile in materia di sicurezza nelle scuole. Conclusioni delle parti sindacali.

Il corso, promosso in collaborazione con gli enti di formazione Proteo-Fare-Sapere, Irsef-Irfed e Irase Emilia Romagna, intende affrontare nello specifico il tema delle responsabilità del personale scolastico: “argomento estremamente sentito e dai risvolti spesso insidiosi, soprattutto se consideriamo che spesso nelle nostre scuole il personale è sottodimensionato rispetto alle reali esigenze” affermano i segretari dei sindacati scuola Claudio Riso (Flc Cgil), Antonietta Cozzo (Cisl/Scuola) e Liviana Cassanelli (Uil/Scuola Rua).