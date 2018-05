Mirandola, le scuole di viale Gramsci intitolate alla docente Silvia Golinelli

Sabato 19 maggio a Mirandola, alle ore 10,30, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della scuola dell’infanzia statale di viale Gramsci alla docente Silvia Golinelli. Una rappresentanza della Fondazione scuola di musica Andreoli accoglierà autorità, invitati e partecipanti intonando musiche e canti. Sono poi previsti i saluti delle autorità: il sindaco di Mirandola Maino Benatti, il dirigente scolastico Tiziano Mantovani, la responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale Silvia Menabue, il presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Luca Prandini e l’assessore all’Istruzione dell’Unione Antonella Baldini.

Si scoprirà poi la targa di intitolazione della scuola alla docente e pedagogista Silvia Golinelli. A seguire lettura de “I due campanili” racconto fantastico scritto da Silvia a seguito del sisma del 2012. Ci sarà quindi il ricordo della dirigente scolastica Paola Cavicchioli. Accompagnati dalla musica si entrerà nella scuola. Lungo il percorso si potranno visionare elaborati dei bambini, le immagini di Silvia al lavoro, le sue pubblicazioni, una mostra/progetto. Seguirà il buffet. È così che la città, i colleghi e i dirigenti scolastici renderanno omaggio a una persona sempre positiva, che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che l’hanno incontrata.

Silvia non è stata solo la maestra di due generazioni di bambini di Mirandola, ma punto di riferimento per tante colleghe, per vari dirigenti e genitori, esercitando per anni, con grande competenza e umanità, la funzione di pedagogista della Direzione didattica e svolgendo l’incarico di coordinatrice delle scuole dell’infanzia mirandolesi. È noto a tutti il suo impegno in attività di volontariato con l’associazione “Sergio Neri” e con la biblioteca comunale, attivando in prima persona il progetto “Nati per leggere”. Studio, impegno, passione, disponibilità, generosità, dedizione assoluta, Silvia era tutto questo e tanto altro ancora… L’iniziativa è organizzata dalla Direzione didattica e dal Comune di Mirandola.