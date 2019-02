Tradito Corona con Fedez? Silvia Provvedi spiega come andarono le cose

La vicenda era iniziata il 19 Gennaio all'appuntamento con il programma Verissimo di Canale 5, quando Corona avrebbe parlato dei tradimenti di Silvia con cantanti, e avrebbe nominato persino Fedez. Lei però non fa attendere la risposta su Novella2000 quando dichiara che Corona l'ha delusa.

Da parte dell'interessato, Fedez, è giunta una spiegazione, ovvero di una frequentazione avvenuta almeno quattro anni prima con la Provvedi. Si tratterebbe di una non relazione e che comunque sarebbe molto antecedente al periodo in cui conobbe Chiara Ferragni, la fashion blogger oggi sua moglie, che ha risposto: "Ma ti pare?"

Quando ci sia di vero in questa storia raccontata da Corona ancora non sappiamo, e per ora rimane il "Non è vero niente" della modenese.