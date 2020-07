Luca Sircana e Lorenzo Broccoli confermati nella Direzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

Si è completata in questi giorni l’alta direzione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Il Direttore Generale, Claudio Vagnini, insediato il 1° luglio scorso, ha confermato Luca Sircana e Lorenzo Broccoli nei ruoli, rispettivamente, di Direttore Sanitario e Amministrativo. Una scelta di continuità, giunta a pochi giorni dall’insediamento del Direttore Generale che mira a rafforzare e completare il processo di integrazione tra Policlinico e Ospedale Civile nel quale i due professionisti hanno svolto un ruolo di grande importanza, anche nel momento più difficile, quello dell’emergenza COVID19.

“ Si tratta di due professionisti di grande esperienza – ha spiegato il direttore generale Claudio Vagnini – che oltretutto hanno un’assoluta conoscenza della nostra Azienda e dei due ospedali che la compongono, rinforzata nei mesi della crisi legata alla pandemia COVID19 dove hanno lavorato al meglio in condizioni difficili. Insieme potremo lavorare sugli obiettivi più urgenti di questa direzione, tra cui spicca il completamento dell’integrazione tra Policlinico e Baggiovara, la valorizzazione della funzione integrata di assistenza, didattica, ricerca della nostra Azienda e la costruzione di una rete con le strutture dell’Azienda territoriale. Sono convinto che con questa squadra potremo lavorare al meglio.”

Luca Sircana - Reggiano, classe 1959, Luca Sircana si è specializzato a Modena in Igiene e Medicina Preventiva. Dal 1992 al 2000 ha lavorato alla Direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, dove sino al 2004 è stato poi Direttore di Presidio. Nel 2005 è stato nominato Direttore sanitario all' Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, incarico che ha ricoperto sino al 2015 quando è diventato Direttore Sanitario dell’AOU di Modena. Tra i suoi campi di interesse professionale, spiccano l'organizzazione dei percorsi per favorire la continuità assistenziale e l'elaborazione di progetti di integrazione ospedale territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.