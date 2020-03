Scuole d'infazia e nidi, slitta ad aprile il termine per le domande di iscrizione

Viene posticipato il periodo di presentazione delle richieste di variazione alla domanda di scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2020-2021, inizialmente fissato nel mese di marzo.

Le famiglie che intendono avvalersi della possibilità, potranno infatti effettuare richiesta a partire da lunedì 6 fino al 20 aprile, anziché dal 16 marzo. E anche il bando per le iscrizioni ai nidi d’infanzia, normalmente programmato per metà marzo, slitterà ad aprile. I posticipi sono stati decisi dal Settore Servizi Educativi conseguentemente alle misure governative disposte per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Le variazioni alla domanda di scuola d’infanzia possono essere fatte esclusivamente per la modifica alle scuole inizialmente scelte; per l’attribuzione del punteggio per vicinanza solo nel caso in cui al momento della presentazione della domanda non si conoscesse ancora l’assegnazione della scuola di fratello o sorella; per l'acquisizione della residenza nel Comune di Modena; per la correzione di eventuali errori materiali effettuati nella compilazione che andranno documentati; e, solo per chi ha presentato domanda su modulo cartaceo, per la correzione di eventuali errori commessi dall’ufficio in fase di digitalizzazione della domanda.

Le famiglie sono invitate a presentare le richieste di variazione attraverso le modalità telematiche, quindi tramite posta elettronica (all’indirizzo mail scuole.infanzia@comune.modena.it) o tramite Pec, posta elettronica certificata (istituzionale049@cert.comune.modena.it), allegando l’apposito modulo che sarà a breve scaricabile sul sito internet del Settore Servizi Educativi (www.comune.modena.it/genitori-a-modena/scuola-e-servizi-educativi) e tutta la documentazione necessaria, compresa copia del documento di identità se l’invio viene fatto tramite mail ordinaria.

L’accesso all’ufficio per la consegna della richiesta in formato cartaceo, dovrà avvenire solo in via eccezionale per esigenze particolari e tassativamente previo appuntamento tramite il sistema di agenda online che sarà pubblicato prossimamente sul sito, al fine di limitare gli affollamenti in luoghi chiusi.