Soliera. Al via la seconda settimana di Solidarietà Alimentare per le famiglie in difficoltà

È partita, da lunedì 18 maggio, a Soliera la seconda distribuzione prevista all’interno del progetto di Solidarietà Alimentare, che terminerà venerdì 22.

Il progetto, partito ad aprile per volere del Comune di Soliera in collaborazione con la cooperativa Eortè, vuole essere una risposta immediata a tutte quelle famiglie in difficoltà economica che necessitano di un aiuto concreto per poter far fronte ai propri bisogni quotidiani. Oltre ai buoni spesa, è stata prevista la distribuzione di pacchi contenenti una spesa di generi alimentari di prima necessità.

La preparazione e la distribuzione di questi pacchi è stata affidata alla cooperativa Eortè, che ha voluto sfruttare questa occasione non solo per sostenere le famiglie del suo territorio, ma anche per dare una spinta all’economia locale delle piccole e medie aziende di prodotti alimentari. La scelta d’acquisto dei prodotti che compongono questo paniere è stata fatta dando la priorità ad aziende che hanno sede sul territorio o nelle immediate vicinanze, favorendo pertanto l’economia agricola locale, che in questo momento è fortemente danneggiata, e dando vita così una buona pratica di economia solidale.

Nel weekend di Pasqua si è svolta la prima distribuzione alimentare prevista per i beneficiari del bonus spesa, che ha interessato più di 300 famiglie solieresi, a cui è stato garantito un importante sussidio per superare l’attuale situazione di difficoltà in cui si trovano. La seconda settimana prevede invece la distribuzione di 172 pacchi piccoli, destinati a nuclei familiari da 1 a 3 componenti, e 130 pacchi grandi, per famiglie da 4 componenti in su. La Cooperativa Eortè, disponibile sin dal primo momento, ha gestito con efficienza e prontezza la logistica di questa iniziativa, che ha visto coinvolte 12 realtà associative del territorio insieme a più di 70 volontari che si sono impegnati per la riuscita del progetto.

L’attivazione di tutti questi soggetti è un segno tangibile dell’importanza e della forza che la Rete della solidarietà ha nel territorio, che ha motivato a partecipare a questo progetto anche tante nuove persone.

"La guida e lo scout si rendono utili e aiutano gli altri"- queste le parole di Alberto Luppi Capo Scout Gruppo Soliera 1 e uno dei volontari- così recita un punto della legge scout. "Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese". Spinti da questi propositi, contenuti nella promessa scout, abbiamo offerto la nostra disponibilità nell'iniziativa promossa dalla cooperativa Eortè. Dallo scout all'estetista, dallo studente all'impiegata, tutti insieme abbiamo "fatto comunità" con un unico grande obiettivo: aiutare chi, in questo periodo, ne ha necessità. Con il nostro operato ci auguriamo di aver lasciato "il mondo un po’ migliore rispetto a come l'abbiamo trovato", regalando un sorriso o una semplice gesto di affetto. È proprio vero che persone "piccole" possono fare cose da grandi.”