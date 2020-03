Igienizzazione delle ambulanze, Emiliana Serbatoi dona i suoi dispositivi portatili

Di fronte all’emergenza Covid-19, il rispetto delle direttive ministeriali e il senso di responsabilità sono le priorità da adottare per tutelare la salute di tutti e fare impresa in questo difficile momento significa anche essere solidali. Con questo spirito, l’azienda ha scelto di donare alcuni dei prodotti della propria gamma di serbatoi mobili Emilisprayers.

Si tratta di dispositivi - completi di batteria ricaricabile - che permettono la nebulizzazione ad alta precisione dei prodotti per la sanificazione di ambienti esterni e interni, procedura fondamentale oggi per contenere la diffusione del virus e conservare l’igiene degli spazi e delle superfici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’azienda intende dare un aiuto concreto alla comunità mettendo a disposizione non solo un prodotto, ma anche il proprio know how, dato che gli stessi serbatoi vengono quotidianamente utilizzati per sanificare gli stabilimenti e gli uffici di Campogalliano. Questo è uno dei vari contributi che l’Azienda Emiliana Serbatoi sta portando avanti a beneficio della collettività in questa situazione di contingenza", spiega l'azienda.