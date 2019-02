Lavori alla rete idrica, sospensione del servizio per 250 utenze

Domani, martedì 5 febbraio, Hera svolgerà un importante intervento di rinnovo sulla rete idrica di Modena, agli incroci fra Strada Vaciglio centro e Via Viterbo e tra Via Viterbo e Via Frosinone, per sostituire due gruppi di valvole, rispettivamente del diametro di 11 e di 30 centimetri.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, necessario a migliorare ulteriormente il servizio, si dovrà procedere a una temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua a circa 250 utenze.

La momentanea sospensione avrà luogo dalle 8 alle 19 e riguarderà i residenti in Via Viterbo e in Strada Vaciglio centro.

Gli utenti interessati sono stati preavvisati tramite affissione di cartelli e tramite il servizio gratuito con sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che questo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

I lavori si svolgeranno salvo avverse condizioni atmosferiche e non comporteranno modifiche alla viabilità.