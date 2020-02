Paziente di Villa Rosa positivo al coronavirus, sospesa l'attività diagnostica

È stato confermato un caso relativo a una persona, proveniente dalla zona di Codogno, che frequenta la struttura. La persona è in buone condizioni di salute ed è stata subito collocata in isolamento. Su indicazione e in costante collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena, la Direzione sanitaria della struttura ha deciso di sospendere, a titolo precauzionale, tutta l’attività diagnostica, compresa quella già programmata e di prendere i necessari provvedimenti a tutela del personale, degli ospiti e dei frequentatori.

Saranno dunque sospese le visite da parte dei frequentatori esterni e dei famigliari degli ospiti, ai quali continuerà ad essere garantita la migliore assistenza, mentre a una parte dell’area residenziale saranno applicate misure di isolamento, sempre a titolo precauzionale.

La Direzione sanitaria conferma che sono state adottate tutte le misure necessarie per cautelare sia i nostri ospiti, sia i professionisti, sia i cittadini ed è in corso, come da protocollo, l’individuazione di tutti i contatti stretti del caso confermato, compresi quelli all’interno della struttura.