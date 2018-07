La Scuola SPAC di Caleidos diventa centro d'esame accreditato per i certificati di lingua italiana

Per una persona straniera che vive, lavora o studia a Modena avere un documento ufficiale che indica il livello di conoscenza dell'italiano è molto utile: può servire per proseguire la formazione iniziata nel proprio Paese, trovare un impiego migliore e integrarsi in un contesto dove questa lingua è lo strumento principale di comunicazione.

CELI (Certificati di Lingua Italiana) è un titolo ufficiale che dichiara il grado di competenza comunicativa in italiano come lingua straniera. La certificazione CELI è suddivisa in sei livelli individuati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo approvato dal Consiglio d'Europa (dall'A1 al C2) e viene rilasciata dall'Università per Stranieri di Perugia e riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. Ogni livello attesta una capacità comunicativa spendibile in situazioni e contesti diversi.

Per ottenere la certificazione bisogna superare un esame del livello di italiano che si pensa di avere raggiunto. Da oggi Modena ha una nuova sede dove sostenere le prove: la Scuola Per Adulti Caleidos - SPAC è stata accreditata come centro d'esame CELI convenzionato con l'Università per Stranieri di Perugia, pertanto presso la sede in via del Tirassegno 40/b è possibile svolgere gli esami di tutti i livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa.

La SPAC, nata nel 2015, coinvolge attualmente 18 docenti e circa 850 tra studenti e studentesse suddivisi in piccoli gruppi classe.

Nel mese di settembre si apriranno le iscrizioni per la partecipazioni ai corsi in preparazione del CELI: questi corsi, realizzati parallelamente agli altri corsi standard di italiano, sono aperti a tutte le persone che vogliono spendere questa certificazione nel mondo del lavoro, agli studenti extra europei per iscriversi ad un corso universitario in Italia e ai migranti che vogliono richiedere il permesso di soggiorno per lungo periodo. Nei corsi vengono somministrate prove d'esame degli anni precedenti e vengono messe in pratica tutte le abilità linguistiche e comunicative: ascolto, lettura, scrittura, parlato e conoscenza delle strutture comunicative. Gli esami CELI si svolgono tre volte l'anno: marzo, giugno e novembre, contemporaneamente in tutto il mondo, nelle diverse sedi accreditate.