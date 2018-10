Terre di Castelli, una spesa "sospesa" per le famiglie di Eko Market Solidale

Eko Market Solidale dell’Unione Terre di Castelli e Centro Servizi per il Volontariato di Modena lanciano la “Spesa sospesa”, in collaborazione con Nordiconad. L’iniziativa consiste in una campagna di raccolta fondi a favore dell’emporio, che durerà dal 5 novembre 2018 al 10 febbraio 2019 nei punti vendita Conad presenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli.

I clienti avranno la possibilità di effettuare una donazione in denaro alla cassa di 1, 5, 10 euro o multipli. La somma raccolta alla fine della campagna sarà utilizzata per acquistare generi alimentari di difficile reperibilità per le famiglie beneficiarie di Eko.

L’iniziativa viene sperimentata per la prima volta in Emilia Romagna: Nordiconad, storico sostenitore degli empori solidali - a cui ha donato negli anni attrezzature e generi alimentari, e per i quali promuove regolarmente raccolte alimentari dedicate - ha voluto associare una nuova modalità di sostegno a un nuovo servizio presente sul territorio, che si caratterizza per accogliere famiglie provenienti da tutti i Comuni che costituiscono l’Unione e non solamente da Vignola, dove ha sede fisica l’emporio.

Nel periodo di campagna sono previste alcune giornate di sensibilizzazione, durante le quali i volontari saranno presenti per distribuire volantini e dare informazioni su Eko: al momento l’emporio accoglie 60 famiglie beneficiarie, che diventeranno 90 con la prossima graduatoria, prevista a dicembre.

I negozi in cui è possibile donare sono:

CONAD

Via Caruso 63, Vignola

Via Resistenza 822, Vignola

Via Tacchini 14/16, Spilamberto

Via Rodari 160, Marano sul Panaro

Via Levi 7/A, Montale Rangone

Via Zanasi 26, Castelnuovo Rangone

CONAD CITY

Via Sinistro Guerro 24/I, Castelvetro

Via Doccia 124, Savignano sul Panaro

Via Tesi 1482/A, Zocca