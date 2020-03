Spostamenti nelle zone rosse, non serve dichiarazione del datore di lavoro

La cabina di regia di crisi sul Covid-19 della Regione, riunita in serata in videoconferenza, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Anci, Prefettura e dell'Upi regionale con il presidente Gian Domenico Tomei e della Regione stessa, ha chiarito alcuni aspetti che nel decreto che non erano stati ancora esplicitati finora.

Tra questi il dubbio relativo agli spostamenti lavorativi per i quali è emerso che non è necessario alcuna dichiarazione del datore di lavoro.

«Gli uffici pubblici – sottolinea Tomei - continueranno la propria attività favorendo forme di smartworking e sono sospesi i servizi dei centri diurni, provando a potenziare la domiciliaritá».

Resta aperto, aggiunge Tomei, il tema degli esercizi commerciali da asporto, come le pizzerie, che è stato posto in queste ore al Governo ed è stato chiarito, invece, che i mercati cittadini saranno sospesi solo nei fine settimana.

Tomei conclude ritornando sulla difficile situazione più generale, «in cui ciascuno è chiamato ad un sacrificio personale per un bene collettivo. Sono certo che sapremo essere comunità come lo siamo stati in passato quando abbiamo superato prove altrettanto dure» e ribadisce ai cittadini di «essere attenti alle norme igieniche che ci vengono raccomandate, alle prescrizioni per evitare il contagio e più in generale a far prevalere, nella nostra routine quotidiana, quella cura particolare verso chi ci sta intorno».