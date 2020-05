Spostamenti fra i comuni, aperto il "confine" tra Modena e Rubiera

Tra Modena e Rubiera sono permessi spostamenti per necessità anche se si tratta di Comuni di province diverse. I due sindaci, infatti, in considerazione della complementarietà delle reti di servizi e allo scopo di evitare ai cittadini spostamenti lunghi e immotivati, hanno applicato l’opportunità per i residenti contenuta al punto 10 dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 30 aprile che prevede, appunto, di concedere reciprocamente questa possibilità ai comuni confinanti di province diverse.

Con uno scambio di lettere tra i due sindaci, Gian Carlo Muzzarelli per Modena ed Emanuele Cavallaro per Rubiera, e nessun’altra formalità si è così comunicato alle rispettive Prefetture l’applicazione dell’accordo rispetto ai reciproci spostamenti per ragioni di necessità.