A Modena la nazionale Under 17 di pallamano

La nazionale Under 17 di pallamano ha scelto Modena per l’ultimo stage di preparazione prima di volare a Goteborg, in Svezia, per gli European open championship.

I 20 azzurrini, insieme allo staff tecnico e a Claudio Sgarbi in rappresentanza della Scuola Pallamano Modena che li ospita, sono stati ricevuti in Municipio nel pomeriggio di martedì 25 giugno dall’assessora allo Sport Grazia Baracchi e da Andrea Dondi, rappresentante provinciale del Coni, che hanno salutato il loro arrivo in città. In squadra anche due modenesi, il portiere Riccardo Meletti e il terzino Samuele Serafini.

L’assessora Baracchi ha dato il benvenuto alla squadra, che si allenerà al PalaMolza fino a sabato 29 giugno, raccontando anche della tradizione della pallamano modenese e facendo loro gli auguri per l’impegno che li aspetta in Svezia.

L’assessora ha quindi regalato al commissario tecnico Riccardo Trillini il gagliardetto della Città di Modena e una medaglia della Bonissima, ricevendo in cambio il gagliardetto della nazionale.