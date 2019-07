Arriva a Modena la staffetta per ricordare la Strage di Bologna. Muzzarelli alla cerimonia

Giovedì 1 agosto farà tappa nel modenese la staffetta podistica non competitiva "Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980", promossa dall'Associazione Famigliari delle Vittime della strage alla stazione di Bologna, in cui persero la vita 85 persone. L'arrivo della staffetta a Mirandola è prevista per le ore 11.30 di giovedì 1 agosto: i partecipanti giungeranno a Mirandola da Poggio Rusco percorrendo la Strada Statale 12 del Brennero e dopo una sosta di 15 minuti si muoveranno in direzione Medolla e poi nel reggiano prima di rientrare a Modena.

Sarà Grazia Baracchi, assessore all'Istruzione, Formazione professionale, Sport e Pari opportunità del Comune di Modena, a ricevere, nella serata di giovedì 1 agosto in piazza Torre, alle 21.10 circa, i partecipanti alla staffetta podistica, partita da Milano il 30 luglio, ha attraversato Brescia il 31 e arriva appunto giovedì 1 a Modena e venerdì 2 agosto a Bologna.

In collaborazione con Uisp, la partenza un primo gruppo di atleti da Rubiera alle 20 circa che, dopo aver percorso 12,5 chilometri, arriverà a Modena sotto la Ghirlandina. Qui verrà ricevuto dalle autorità cittadine per una breve commemorazione alle vittime delle stragi. Un secondo gruppo ripartirà da piazza Torre verso le 21.30 in direzione di Castelfranco Emilia e quindi Bosco Albergati, in collaborazione con la Podistica Castelfranchese. Dopo la notte di riposo, da Castelfranco i podisti che percorrono la staffetta partiranno alle 4.30 circa via Anzola per Bologna, dove arriveranno al raduno al Parco della Montagnola alle 7.30 circa.

Venerdì 2 agosto, invece, sarà il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in pesona a rappresentare a Bologna la città di Modena alla cerimonia nel 39° anniversario della strage alla stazione ferroviaria. Il sindaco di Modena sarà accompagnato dagli operatori della Polizia municipale con il Gonfalone della città, decorato con la Medaglia d’oro al Valor Militare.