Partono gli stage degli allievi della Scuola Alberghiera di Serramazzoni nei ristoranti stellati

C’è anche l’Osteria Francescana di Massimo Bottura tra le aziende che stanno ospitando in stage gli allievi della Scuola Alberghiera e di Ristorazione Ial di Serramazzoni. Lo stage dura tre mesi e mezzo e interessa tutti i quaranta ragazzi che frequentano il quarto anno di specializzazione per tecnico di cucina e tecnico dei servizi di sala bar.

Oltre all’Osteria Francescana, gli allievi dell’istituto di Serramazzoni gestito dallo Ial Emilia-Romagna fanno lo stage in ristoranti stellati del Nord e Centro Italia, come Da Vittorio (Brusaporto, Bergamo), El Coq (Vicenza), Fourghetti (Bologna), San Domenico (Imola) e Lux Lucis (Forte dei Marmi).

«Per i nostri ragazzi lo stage è un’ottima esperienza formativa, sia per la durata (500 ore, la metà esatta del corso), sia per il livello delle aziende che li accolgono - afferma la Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni – In questo periodo possono vedere da vicino come si lavora in ristoranti frequentati da clienti molto esigenti e hanno anche l’opportunità di incontrare ex allievi della nostra scuola, come Valentino Cassanelli (chef del Lux Lucis) ed Erik Lavacchielli (head chef del Fourghetti, il locale di Bruno Barbieri, giudice di Masterchef Italia)».

Gli allievi dei quarti anni della Scuola Alberghiera di Serramazzoni resteranno in stage fino al 12 aprile e quando rientreranno cominceranno a prepararsi per gli esami.