Incidenti, Modena è la nona provincia più pericolosa per i ciclisti

In provincia di Rimini il tasso di incidenti più alto anche per chi va in moto o motorino. Ma tutte le strade della Romagna sono decisamente pericolose per gli amanti della bicicletta. Secondo un'analisi realizzata da Das, organizzazione internazionale per le assicurazioni legali, in occasione del lancio di "Das in Movimento", nuova soluzione assicurativa di tutela legale a copertura totale, con un incidente ogni 3.293 abitanti, l'Emilia-Romagna è la regione con la più alta densità di sinistri che coinvolgono biciclette.

A trainare questo record negativo sono appunto le province di Rimini, un incidente ogni 808 residenti; di Forlì-Cesena, uno ogni 994; e Ravenna, uno ogni 1.017. Che risultano sul podio della classifica nazionale. La vicina Ferrara si piazza quinta, un sinistro ogni 1.283 cittadini, e a seguire Piacenza sesta, uno ogni 1.305, e Reggio Emilia settima, uno ogni 1.410. Infine nono posto per Modena, uno su 1.415; Parma diciosettisima, uno ogni 1.897; e Bologna venticinquesima, uno su 2.044.

Passando alla moto, sempre in vetta Rimini in regione per la pericolosità delle sue strade: con un sinistro ogni 702 residenti è all'ottavo posto nella graduatoria nazionale, nonostante una riduzione del 24% tra 2007 e 2016.

La provincia di Bologna, uno su 1.025, è dodicesima, mentre centoduesima Forlì-Cesena, uno ogni 1.394, dove gli incidenti si sono ridotti del 21%. La densità di sinistri si abbassa progressivamente nelle province di Ravenna, uno su 1.717, 33esima in Italia; Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Piacenza.

Infine i motorini: Rimini è seconda in Italia con un incidente ogni 1.337 residenti, nonostante un calo del 57% tra 2007 e 2016. Seguono le province di Forlì-Cesena, uno su 3.523, 21esime in Italia, e Reggio Emilia. Ravenna è ventottesima, con uno su 4.121.

