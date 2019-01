Vittime sulle strade modenesi, un calo deciso nel 2018. Ma occorre fare di più

Se nella provincia di Modena nel 2017 con 58 morti accertati si riscontrò un preoccupante aumento per quanto riguarda incidenti e morti (+54%) rispetto all'anno precedente, l’osservatorio indipendente dell’Associazione Italiana Familiari e vittime della strada-ONLUS (AIFVS), ha registrato nel 2018 una decisa riduzione riportandosi praticamente ai numeri del 2016 (37): sono stati infatti almeno 38 i decessi sulle strade della provincia di Modena nell'arco degli ultimi dodici mesi. Decremento confermato anche rispetto al 2015 (47 decessi) e al 2014 (45), ma ancora lontani a quell'obiettivo minimo di diminuzione del 50% della mortalità rispetto al 2010, quando si contarono 58 decessi.

Analizzando le categorie, l'osservatorio ha annotato: 15 conducenti auto, otto dei quali per fuoriuscita senza apparente coinvolgimento di altro mezzo; 7 pedoni, tutti investiti; 3 ciclisti, tutti investiti; 9 in moto o scooter, di cui due fuoriusciti senza apparente coinvolgimento di altro mezzo; 1 camionista (che tampona in autostrada). Guardando l’età, nella fascia 0-18 si registrano tre deceduti, tra i 19 e 59 si sale a 19, tra i 60 e 70 sono 10 ed oltre i 70 sono 6. Per quanto riguarda il sesso, i maschi sono i più colpiti con ben 33 decessi su 38. tra le cinque femmine due erano trasportate e due erano pedoni. Gli stranieri deceduti sono almeno 3.

Dal 2002 ad oggi, sulle strade della provincia, hanno perso la vita 1157 persone, praticamente è sparito l’equivalente della popolazione di un comune come Fiumalbo o la somma dei residenti di Riolunato e mezzo Montecreto o ancora la somma di frazioni come Marzaglia e Navicello o Paganine e S.Donnino.

Franco Piacentini, responsabile modenese dell’Associazione Italiana Familiari e vittime della strada-ONLUS, commenta: "La società, nondimeno, continua in larga parte ad accettare o rimuovere il rischio di morte sulle strade: i drammi che si consumano quotidianamente sulle nostre strade sono ancora alquanto ignorati. Nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali, nonostante le indiscusse azioni di indirizzo e coordinamento della prefettura mirate al miglioramento dei risultati ottenuti, rimangono criticità e senza un deciso sforzo dell'amministrazione centrale del Governo non si potrà pensare di ridurre concretamente il problema".

Per Piacentini occorre "una revisione totale del CdS e tra i provvedimenti che appaiono più semplici da introdurre e allo stesso tempo più efficaci sono l’installazione sui veicoli di un dispositivo di controllo ‘intelligente’ di velocità che si adatti automaticamente ai limiti vigenti sulle diverse categorie di strade rendendo poi "liberi" i controlli sulla velocità, così come il rendere obbligatori i cosiddetti sensori di retromarcia o rendere obbligatorio l'uso e sanzionabile il mom uso dei dispositivi di illuminazione sui velocipedi circolanti sulle pubbliche strade".

."Le amministrazioni dovrebbero aderire alla richiesta del Parlamento europeo e mirare, seriamente, a scongiurare completamente i decessi da incidenti stradali (“Vision Zero”), come già fanno diversi stati. La provincia di Modena deve iniziare a dar corpo a tale visione ed elaborare una strategia in questa direzione con un corpo di provvedimenti assai più concreto, molti provvedimenti annunciati sono tuttora troppo vaghi e portati avanti con assoluto disinteresse e certamente non all'altezza delle sfide in gioco - prosegue Piacentini - A livello provinciale dovrebbe essere prospettato anche un altro obiettivo chiaro e quantificabile per il 2020, ossia ridurre del 40% il numero dei feriti gravi e per poter aver riscontro dei risultati che si otterranno, bisogna poter definire cosa si intende per “ferito grave” ed avere accesso ai dati sanitari di questi ultimi. Infine è necessario predisporre un apposito centro di assistenza per i familiari di vittime da incidenti traumatici perché chiunque resta ucciso o ferito in un incidente, direttamente o indirettamente, è uno di troppo".