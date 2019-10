Unione dei Comuni Area Nord, lavoratori in stato di agitazione

Un'assemblea di lavoratrici e lavoratori, straordinariamente partecipata, svolta lo scorso 18 ottobre ha votato all'unanimità l'apertura dello stato di agitazione dei lavoratori nei confronti dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, confermando il pieno e totale sostegno alle posizioni delle Organizzazioni Sindacali che pochi giorni prima avevano rotto il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto decentrato degli oltre 200 lavoratori dell’Unione, quali educatori, polizia locale, assistenti sociali, amministrativi, ecc...

Dopo mesi di discussioni infruttuose, infatti, i sindacati Fp Cgil e Fp Cisl, unitamente alle Rsu di Cgil, Cisl, Diccap Sulpm, hanno infatti deciso di interrompere la trattativa di fronte all’indisponibilità dell'amministrazione a qualunque apertura utile a costruire condizioni economiche realmente eque per i lavoratori, ma solo al sostanziale mantenimento delle condizioni in essere.

"Condizioni però non più accettabili da parte dei dipendenti - sostengono Andrea Santoiemma Fp Cgil e Sabrina Torricelli Fp Cisl - perché negli anni, la mancanza di volontà da parte dell'amministrazione ad affrontare problemi più volte segnalati, ha portato oltre a grandi disagi organizzativi, anche ad un calo delle indennità di produttività dei dipendenti, tanto da non rispettare nell’ultima erogazione, neppure i minimi stabiliti nei contratti decentrati degli anni precedenti, senza peraltro nemmeno informare preventivamente i sindacati”.

A questo si aggiunge l'assoluta impossibilità, se non ci saranno importanti cambiamenti, di riconoscere ai lavoratori le progressioni orizzontali, ovvero quei miglioramenti economici assimilabili agli scatti di anzianità del privato. Tale mancata risposta risulta particolarmente grave di fronte al fatto che tali aumenti risultano bloccati, per l’insieme dei lavoratori, da moltissimi anni e che addirittura 92 di loro, anche con grande anzianità lavorativa, risultano ancora inquadrati al minimo contrattuale.

Ad aggravare ulteriormente la situazione però, è che tutto questo non è dovuto solo alla generale carenza di risorse, che pur esiste, bensì anche alle esplicite scelte dell'Amministrazione che non ha rinunciato a continuare ad alimentare il fondo per le Posizioni Organizzative (figure apicali dotate di potere direttivo). Queste figure, dotate di indennità aggiuntive alla retribuzione, nel tempo sono cresciute di numero fino a raggiungere l'esorbitante quota di 29 persone su poco più di 200 dipendenti assorbendo risorse pari a 367.000 euro contro gli 816.000 euro del fondo per i 207 dipendenti. Nonostante questa situazione, le proposte dell'Amministrazione si sono concentrate solo sulle già magre indennità di educatori, autisti, ausiliarie e cuoche al fine di aumentarle o diminuirle di poche decine di euro annue.

Diversamente, la richiesta delle Organizzazioni Sindacali è stata fin dal principio di aprire ad una contrattazione che per ovvi motivi quantitativi e di equità dovesse rivedere anche il fondo delle Posizioni Organizzative ed una coerente riorganizzazione dei servizi al fine di rispondere alle evidenti problematiche organizzative di un ente dove è fortissima e palpabile l'insoddisfazione dei dipendenti.

Di fronte all’ennesimo rifiuto dell’amministrazione ad agire in questo senso, le Organizzazioni sindacali hanno deciso di rompere il tavolo e di convocare un assemblea che alla presenza di 128 lavoratori, con uno straripante consenso ha votato all’unanimità l’attivazione dello stato di agitazione e la messa in campo di tutti gli strumenti che si rendessero necessari al fine di raggiungere gli obiettivi proposti.