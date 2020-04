Covid. Attivata a Mirandola la stazione per la sanificazione della ambulanze

Mirandola ha la sua stazione attrezzata per la disinfezione delle ambulanze e dei mezzi di soccorso utilizzati sul territorio, per l’emergenza dettata dal Coronavirus. E’ stata realizzata ex area PMAR di Via Mazzone (parte est di Mirandola) e resa operativa in tempi di record dal COC Comunale, dopo la richiesta pervenuta dall’Autorità Sanitaria nei giorni scorsi.

Si è provveduto quindi ad allestire – grazie alla disponibilità immediata del Comitato di Franciacorta - una tensostruttura di 10 metri di larghezza per 12 metri di profondità e un'altezza di 4 metri in colmo. Ai cui lati sono stati posti due container per i servizi, messi generosamente a disposizione da un imprenditore agricolo mirandolese.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha prontamente risposto alla richiesta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna, insieme al comune di Mirandola, per la fornitura di energia. Il collegamento alla rete, con potenza di 6 kW, è stato realizzato dai tecnici dell’Unità operativa di Mirandola ed è già operativo per tutte le esigenze richieste dalla Protezione civile.

“Continuiamo a lavorare con impegno e spirito di servizio sul territorio – ha detto Francesco Rondi, responsabile E-Distribuzione Area Centro Nord – garantendo un servizio primario alla nostra comunità. L’azienda elettrica è vicina e attenta alle esigenze del territorio e con l’iniziativa “Allacciamo le energie” vuole offrire un ulteriore contributo concreto a tutti i soggetti in trincea in questa battaglia contro il virus”.

Lunedì 6 aprile, a seguito della procedura di verifica da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, il presidio è divenuto operativo a tutti gli effetti, garantendo in questo modo, la sistematica disinfezione dei mezzi che trasportano soggetti positivi o sospetti totali e un conseguente maggior livello di sicurezza per il territorio.