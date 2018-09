Carabinieri, il colonnello Stefano Nencioni alla guida del Nucleo Operativo

E' stato un "battesimo del fuoco" impegnativo quello del nuovo Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Modena, che a poche ore dal suo arrivo sotto la Ghirlandina ha dovuto prendere in mano il complesso caso di omicidio aperto a seguito del ritrovamento di un cadavere di donna a San Donnino. Mentre le indagini procedono nel massimo riserbo - secondo indiscrezioni in maniera positiva - il colonnello Stefano Nencioni ha in queste ore incontrato le autorità locali e iniziato il suo "ambientamento" modenese.

56 anni proprio oggi, originario di Firenze, Nencioni è entrato nell'Arma con il vecchio servizio di leva, scalando poi i gradi fino a quello di colonnello. Negli ultimi cinque anni ha ricoperto lo stesso ruolo presso il Comando provinciale di Pavia e ancora prima ha accumulato grande esperienza nelle missioni all'estero, operando in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e in Afghanistan.

L'ufficiale è stato presentato alla stampa dal Comandante Giovanni Balboni, che ha avuto per lui parole di stima. Dal canto suo Nencioni ha apertamente dichiarato di dover "studiare, capire e imparare" una realtà territoriale che per lui è del tutto nuova. Preziosi sono stati tuttavia i consigli lasciati dal colonnello Domenico Cristaldi, con il quale ha effettuato un periodo di affiancamento prima dell'avvicendamento nell'ufficio di via Pico della Mirandola.