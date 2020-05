Da Stone Island al Policlinico di Modena, donato l’ecocardiografo per immagini 3D del cuore e del polmone

Le tecnologie in campo medico del nostro territorio si arricchiscono ancora. Da Stone Island arriva in donazione un modernissimo ecocardiografo per diagnosi veloci e precise e in grado di realizzare immagini tridimensionali di cuore e polmoni. Un passo importante per curare le complicanze del COVID19