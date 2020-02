Stop ad allenamenti e partite, Fipav e Csi si fermano per l'ordinanza regionale

"Preso atto della recente comunicazione del Presidente della Regione Emilia Romagna che ha disposto la sospensione, tra l’altro, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva, ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, da domani fino al prossimo 1° marzo, si comunica che dalle ore 00:00 del 24 febbraio 2020 alle 24:00 del 1° marzo 2020 tutte le gare e le attività di pallavolo sono e devono essere sospese".

Lo annuncia la Fipav per tutto il territorio provinciale di Modena, sottolineando come non sia al momento possibile prevedere tempi di ripresa delle competizioni e relativa attività.

Stessa scelta anche per i Comitati CSI di Modena e Carpi: "Il Centro Sportivo Italiano Comitati di Modena e Carpi, in via di massima urgenza hanno disposto la sospensione dal 24 febbraio e fino al 1 marzo 2020, di tutte le manifestazioni e competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina, ivi compresi anche gli allenamenti collettivi, organizzate dai Comitati CSI Modena e Carpi e dalle società sportive ad esso affiliate, in tutto il territorio della provincia di Modena, al fine di tutelare la salute generale e contenere in maniera efficace il rischio di contagio da Coronavirus".

Il CSI confida poi nela "massima collaborazione ed impegno di tutte le società affiliate e pur invitando ad adottare il principio di massima cautela al fine di tutelare la sicurezza pubblica e personale nostra e di tutti gli associati e delle loro famiglie, ritengono doveroso seguire strettamente le indicazioni emanate dalle Autorità sanitarie e politiche".