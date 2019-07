La Stoviglioteca di Nonantola. Basta plastica, ora il prestito delle stoviglie in materiale durevole

Domenica 21 luglio, con il pranzo promosso dalla Consulta del Volontariato all’interno della manifestazione “Pizza in Festa”, Nonantola presenta la nuova “Stoviglioteca” comunale. Finanziata dal contributo regionale previsto dalla legge 16/2015, la “Stoviglioteca” si configura come un servizio di prestito gratuito di stoviglie in materiale durevole in modo da poter favorire l’eliminazione di prodotti usa e getta in plastica.

Alla “Stoviglioteca” si possono trovare centinaia di piatti, bicchieri e posate, ma non solo infatti sono disponibili vassoi, caraffe e suppellettili di supporto. In particolare il materiale è stato pensato in modo tale da poter soddisfare le esigenze di manifestazioni di media grandezza, di eventi legati alle scuole e di feste private. Il servizio, grazie alla disponibilità garantita dalla Consulta del Volontariato e da singoli volontari, è già attivo per le associazioni che animano gli eventi dell’estate nonantolana e sarà progressivamente esteso anche ai privati a partire dal mese di ottobre.

"La stoviglioteca fa parte di una serie di azioni “green” del Comune di Nonantola a favore dell’ambiente. In particolare il servizio punta alla riduzione dei rifiuti usa e getta - spiega la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti - con questi interventi, già programmati nel mio precedente mandato e che si affiancano anche quelli messi in campo della Parrocchia, la nostra comunità si avvia ad essere un comune sempre più “plastic-free”