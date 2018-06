Notte Gialla del Rock, le strade pedonalizzate e i divieti di sosta

In occasione della Notte gialla rock di Modena di sabato 30 giugno con tante iniziative in centro, dalle 19 alle 3 non si potrà circolare in auto in centro storico nelle aree interessate dagli appuntamenti in programma. Anche i residenti non potranno entrare e uscire in auto in quegli orari e in quelle aree e sono invitati a parcheggiare fuori. Gli orari nei quali scatta il divieto di sosta con rimozione dipendono dalle attività di allestimento degli spazi. Gli orari di divieto esatti saranno affissi zona per zona nei cartelli predisposti.

Le strade completamente pedonalizzate a partire dalle 19, ad eccezione dei veicoli di soccorso, sono via Emilia Centro (da largo S. Agostino a viale Caduti in Guerra), largo S. Agostino, via Albinelli, via Gallucci (da Canalgrande a via Masone), via Taglio (tutta la strada ad esclusione delle intersezioni Rismondo / Taglio e Taglio / Lovoleti), via Battisti (da Taglio a Emilia Centro), via Torre, via Farini, largo S. Giorgio (ad esclusione dell'intersezione Farini / San Giorgio / Taglio), via Badia, via S. Eufemia, via Malatesta da Emilia Centro a civico 26, via Fonte d’Abisso, via Carteria da Emilia Centro a Livizzani, corso Canalchiaro (da via Rimembranze a corso Duomo), corso Duomo, piazza XX Settembre, piazza Mazzini, piazza Matteotti, piazza Roma, via Sauro tutta la strada su entrambi i lati.

Gli accessi principali al centro storico saranno presidiati da postazioni fisse della Polizia municipale e chiusi con dissuasori di diverso tipo (fittoni e transenne).

Operatori della Municipale e volontari saranno operativi per la sicurezza durante l’evento. La Polizia municipale, che avrà una postazione fissa con ufficio mobile in largo Sant’Agostino, vedrà in servizio agenti e coordinatori che gireranno nelle aree interessate dagli eventi. Pattuglie della Municipale coordinate da due ispettori saranno impegnate dalle 19. Saranno operativi anche uomini della protezione civile e volontari delle associazioni nazionali Carabinieri e Alpini, dell’Aeop (associazione europea operatori di polizia) e dei Gost (Soccorso Tattico).

Ambulanze saranno disponibili in largo Sant’Agostino, in piazza Roma e in via Emilia Centro, grazie anche all’impegno della Croce Blu, e a queste si aggiungeranno team di soccorritori a piedi.

Saranno aperti i servizi igienici pubblici di piazza XX settembre e dei Giardini ducali.

Per informazioni sabato 30 giugno apertura straordinaria dell’Urp e Informagiovani di piazza Grande (tel. 059 20312) dalle 17 alle 22. Al mattino il servizio è aperto regolarmente dalle 9 alle 13.