Neve e frane in Appennino, la situazione sulle strade. Attivati tutti gli spartineve

In Appennino a causa di un versante instabile è stata chiusa nel tardo pomeriggio di domenica 17 novembre la strada provinciale 23 vicino a Gombola. La strada rimarrà chiusa tutta la notte e nella mattina di lunedì sarà effettuato un nuovo sopralluogo per verificare la possibilità di un intervento immediato di messa in sicurezza.

Durante la notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre tutti i 65 mezzi spartineve della Provincia disponibili in montagna hanno lavorato per tenere pulite dalla neve la rete della viabilità provinciale.

I tecnici della Provincia, inoltre, sono intervenuti nel corso di tutta la notte per rimuovere alberature cadute in strada, in particolare sulla strada provinciale 31 ad Acquaria, dove alcuni tronchi caduti hanno interrotto momentaneamente il transito nella notte e sulla provinciale 28 a Lama Mocogno, chiusa temporaneamente nella mattina di domenica per la caduta di un albero in strada.

Sulla provinciale 623, inine, tra Zocca e il confine bolognese si transita a senso unico alternato a causa dello smottamento della scarpata a monte.

Inoltre, tra ieri e oggi si sono verificati circa 20mila distacchi dalle utenze elettriche nelle zone di montagna di tutta la regione: i gestori della rete ne hanno già ripristinate 10mila circa e contano di ultimare i lavori di ripristino entro sera.