IL VIDEO | Striscia la Notizia mette a nudo lo spaccio accanto alla stazione

La troupe televisiva di Striscia la Notizia, guidata dal biker Vittorio Brumotti, ha svolto un servizio in uno dei teatri dello spaccio più noti di Modena, mettendo a nudo ancora una volta una situazione ben nota da annia tutti i modenesi. Il conduttore e le telecamere nascoste di Canale 5 hanno documentato l'attività di spaccio in viale Crispi e al parco XXII Aprile, due zone separate dalla ferrovia ma unite in un "mercato unico" attraverso il cavalcavia Mazzoni.

Una situazione ben conosciuta anche alle forze dell'ordine, che pressochè quotidianamente effettuano arresti e denunce a carico dei giovani pusher stranieri - per lo più nigeriani - che animano il commercio in quella zona. Un'attività che purtroppo non riesce da sola a debellare un fenomeno pervasivo e alimentato dall'ampia disponibilità di "manovalanza" e da una domanda che non accenna a diminuire.