Tre studenti UniMoRe partecipano al CFA Research Challenge

Una squadra di studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in Analisi, consulenza e gestione finanziaria del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore partecipa alle competizioni nazionali CFA Research Challenge, promosse dall’Italian CFA Society. Gli studenti Unimore Greta Galli, Danilo Clemenza, Riccardo Pellegrini, iscritti al corso di Laura Magistrale Analisi, consulenza e gestione finanziaria, guidati dalla prof.ssa Chiara Della Bella di Unimore e dal tutor CFA dott. Matteo Lombardo, gareggeranno, giovedì 28 febbraio 2019 a Milano, e si confronteranno con l’Università Cattolica di Milano, Politecnico di Milano, Università Ca’ Foscari, Università di Pavia, Libera Università di Bolzano, Università Politecnica delle Marche e Università di Napoli Federico II. Ciascun team avrà il compito di analizzare una società quotata in Borsa Italiana.

“La CFA Investment Challenge - afferma la prof.ssa Chiara Della Bella di UniMoRe - costituisce una preziosa opportunità di apprendimento, sperimentazione e confronto per gli studenti che vi partecipano. Essa consente agli studenti di entrare in contatto con altri studenti affini e con professionisti del mondo finanziario, mettendo alla prova, in un ambiente stimolante e disteso, le proprie capacità e competenze”. La competizione italiana, che coinvolge, come sponsor e giudici, primarie banche e società finanziarie, apre la strada a successive gare a livello internazionale che quest’anno si terranno a New York.

Italian CFA Society

CFA Society Italy, presente in Italia dal 1999, è l'associazione senza scopo di lucro che raggruppa i professionisti che operano nel campo finanziario e che hanno scelto di condividere rigorosi standard di integrità, formazione ed eccellenza professionale. Tutti gli associati aderiscono al Code of Ethics and Standards of Professional Conduct promosso da CFA Institute. CFA Society Italy, offre un'ampia gamma di opportunità educative, organizzando eventi di formazione, facilitando lo scambio di informazioni e opinioni fra professionisti, promuovendo il CFA® Program, il CIPM® Program e l’Investment Foundation Program®. CFASI offre alle Università due competizioni: la CFASI Fund Management Challenge e la CFA Research Challenge.