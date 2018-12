Lo spirito natalizio pedala nella Bassa Modenese con i Babbinbici

Babbi Natale, Angeli e Pupazzi di Neve, ma anche Pecorelle e, addirittura un risciò con tutte le renne di Babbo Natale: sono stati oltre 50 i ciclisti vestiti a ‘tema natalizio’ che si sono dati appuntamento domenica 23 dicembre a San Felice s/P per partecipare alla quinta edizione di BABBINBICI, la pedalata di beneficenza organizzata da Bikers per l’Emilia, Fuori Bordo e Alessi Bici.

Ritrovo di prima mattina presso Alessi Bici e poi via con le renne che pedalavano in tandem trainando la slitta di Babbo Natale carica di piccoli giocattoli da distribuire ai bambini che li aspettavano nei comuni della Bassa Modenese. Prime tappe davanti alle Chiese di Medolla e San Giacomo Roncole, all’uscita delle rispettive Sante Messe. Successivamente il colorato serpentone di ciclisti si è spostato nella zona della’Ipercoop della Mirandola per un passaggio a salutare le famiglie. E da qui l’ultimo stop davanti a Benvenuti Sport dove i proprietari hanno rifocillato gli annebbiati ciclisti con tè caldo e Bombardino.

E da Mirandola via per l’ultima tappa, con il tandem di Babbo Natale in testa e il risciò che chiude il serpentone, per un totale di una trentina di km pedalati, e tutti i BABBINBICI hanno fatto ritorno presso la sede di Alessi Bici, dove Alessandro Alessi, il titolare del negozio, ha offerto loro un pranzo ristoratore a base di prodotti tipici emiliani.

I fondi raccolti grazie al pranzo, alla lotteria e alle donazioni dei partecipanti verranno devoluti a un progetto Oncologico Pediatrico.

BABBINBICI è un evento realizzato da Fuori Bordo, Alessi Bici e Bikers per l’Emilia.