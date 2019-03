La "Super Zia italiana" è una 96enne sassolese

Eletta la “Super Zia Italiana”, ha 96 anni, si chiama Silvia Barbati, vive a Sassuolo, con la famiglia del nipote Ferruccio Barbati ed è zia di 16 nipoti. Zia Silvia è stata eletta, sabato scorso, a Lido Adriano (Ravenna), al momento della proclamazione, il pubblico ha dedicato alla neo Miss un lungo e caloroso applauso.

La signora Silvia, all’età di 14 anni, si è trasferita da Sassuolo (il suo paese natale) a Milano, ove ha vissuto per 80 anni, svolgendo l’attività di estetista, nel 2017, è rientrata a vivere nella città emiliana, con la famiglia del nipote Ferruccio.

Zia Silvia è una donna solare, che ama la vita, tiene molto alla sua persona, conduce una vita sana e segue una sana alimentazione, senza però negarsi mai un bicchiere di lambrusco a pranzo; una volta alla settimana va sia dal parrucchiere che dall’estetista; ama il mondo della moda e l’abbigliamento elegante e di qualità. Il suo hobby è il ballo, infatti, dopo la classica passerella, si è esibita in un valzer.

A Zia Silvia, come ha raccontato nel corso dell’intervista a Paolo Teti, conduttore ed ideatore del concorso, piacciono gli uomini giovani e di classe, perché dice lei: “di quelli vecchi non so cosa farmene!” La “Super Zia Italiana” è una produzione della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, società esclusivista anche del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana” (giunto quest’anno alla sua 26° edizione).