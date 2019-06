Scuole "Paoli, una targa in ricordo di Adelaide Barbieri

Sabato scorso, presso le scuole medie P. Paoli di Via Reiter, alla presenza di alcune autorità cittadine, tra cui il sindaco di Modena e la dirigente scolastica regionale Silvia Menabue, si è svolta una solenne cerimonia per intitolare la locale Aula Magna ad Adelaide Barbieri, insegnante di matematica e scienze, prematuramente scomparsa da qualche mese.

La Prof. Barbieri è stata una figura di primo piano nell’ambito della didattica discilinare, distinguendosi non solo per la serietà e il profondo impegno professionale, ma per aver dato vita ad una vera e propria forma di pionierismo formativo. Ella ha sperimentato la possibilità d’insegnare le proprie discipline (matematica e scienze) anche attraverso l’attività teatrale, coinvolgendo fattivamente allievi e docenti e ottenendo dei risultati molto incoraggianti.

Oltre alle autorità citate, un nutrito gruppo di familiari e colleghi ha preso parte alla cerimonia, rimarcando con la propria commossa presenza l’affetto e la stima per una donna rara, amata e stimata da tutti.