"Tavolini sotto le stelle", pedonalizzazione confermata fino al 27 settembre

Continuano per tutta l’estate, nelle serate dei fine settimana, i “Tavolini sotto le stelle” in centro storico. L’iniziativa del Comune di Modena che, nelle serate del venerdì, sabato e domenica, dalle 19 alle 23, estende in alcune strade del centro storico le aree all’aperto dei pubblici esercizi, infatti, sarà riproposta con lo stesso assetto degli ultimi due fine settimana.

Spazio ai tavolini, quindi, nelle vie Gallucci, Castel Maraldo, Albinelli, Ruggera, Badia, in un tratto di via San Giacomo, in via Sant’Eufemia tra via Carteria e largo Sant’Eufemia, in Calle di Luca e in piazzale Torti.

L’Amministrazione ha predisposto l’ordinanza che estende il regime speciale per le sere del weekend fino al 27 settembre, con l’intenzione poi di prolungare l’iniziativa fino al 31 ottobre, in corrispondenza con la scadenza delle autorizzazioni degli ampliamenti straordinari dei dehors in regime semplificato post emergenza Covid-19.

Nelle vie interessate dal provvedimento, durante “Tavolini sotto le stelle”, si rinuncia ad alcuni posti auto a favore dell'allestimento di aree per i clienti dei locali e sono previste deviazioni per il traffico veicolare. Nei tratti interessati viene comunque lasciato libero un corridoio di sicurezza di 3,50 metri per i mezzi di soccorso. Gli spazi "liberati" nelle sere del weekend vengono arredati con tavoli e sedute mobili, trasformando il centro in un vero e proprio salotto a cielo aperto.

L’obiettivo per l’Amministrazione è quello di permettere ai modenesi di godersi le notti d’estate nel centro di Modena senza il rischio di una movida sregolata. La sperimentazione dell’iniziativa, nei primi tre fine settimana, ha ottenuto buoni riscontri sia dagli operatori che dai cittadini grazie a tre fattori: la responsabilità degli operatori, per i quali la possibilità di estendere le proprie aree all’aperto rappresenta un’opportunità, la sicurezza per i cittadini nel vivere l’estate in centro e la disponibilità dei residenti, cui è stato chiesto un sacrificio nell’interesse di tutti. “Tavolini sotto le stelle” consente, infatti, di rispondere alle esigenze di maggiore ampliamento dei pubblici esercizi, penalizzati dalle normative anticovid, e di evitare possibili assembramenti grazie ad allestimenti che favoriscono una fruizione più ordinata degli spazi, nel rispetto delle regole di distanziamento.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello delle misure prese dall’Amministrazione a sostegno delle attività dei pubblici esercizi. “Tavolini sotto le stelle” rientra, infatti, nella strategia più complessiva sviluppata dal Comune per offrire maggiori opportunità di ripartenza per i pubblici esercizi cittadini, che comprende, tra l’altro, il provvedimento che consente con modalità semplificate ampliamenti Covid a titolo gratuito e nuovi dehors ordinari con Tosap dimezzata per il 2020, grazie al quale sono stati finora autorizzati 180 dehors e più che triplicati gli spazi complessivi dedicati ai dehors.

Le modifiche alla viabilità

I provvedimenti previsti per il regime weekend dell’iniziativa “Tavolini sotto le stelle” consistono nella sospensione della circolazione stradale dalle 19 alle 23 nelle serate di venerdì, sabato e domenica fino al 27 settembre in piazzale Torti da via Selmi al civico 19 di via Balugola escluso; in via Albinelli da via dei Servi a piazza XX Settembre esclusa; in via Gallucci da Corso Canalgrande a Corso Adriano escluso; in Calle di Luca da largo S.Francesco escluso a fine strada; in via Castel Maraldo dal civico 21 al civico 30 di Cardinal Morone, in via Ruggera da via Stella a via Carteria, in via San Giacomo da via Stella a corso Canalchiaro, in via Sant’Eufemia da via Carteria a largo Sant’Eufemia e in via Badia. Sarà garantita la percorribilità delle intersezioni Selmi/Foschieri, Calle di Luca/largo S.Francesco, Balugola/Grassetti, Servi/Selmi.

Durante “Tavolini sotto le stelle”, nelle aree interessate sarà previsto il divieto di sosta su ambo i lati dalle 18 alle 23 e sarà modificata temporaneamente la viabilità, necessaria in particolare a consentire gli accessi ai residenti.

Ecco le modifiche previste. Per piazzale Torti, Canalchiaro/Balugola a doppio senso di marcia per i residenti e diretti ai carrai con favore di precedenza a chi proviene da piazzale Torti con direzione Canalchiaro; Selmi/Torti provenendo da via dei Servi obbligo svolta a sinistra; Selmi/Grasolfi obbligo svolta a destra su via Grasolfi. Per via Castel Maraldo divieto di accesso eccetto residenti e diretti ai passi carrai; Castel Maraldo a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da largo Pomposa direzione Emilia Centro; Cardinal Morone diventa a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da piazzale Pomposa verso Emilia Centro. Per via Gallucci, via Mascherella/Rua Pioppa direzione via Emilia Centro a doppio senso di circolazione per residenti e diretti ai carrai con precedenza a chi proviene da via Gallucci verso via Mascherella; Rua Pioppa/Vicolo del Cane a doppio senso di circolazione con precedenza a chi proviene da via Gallucci verso Emilia Centro; Vicolo del Cane direzione via Masone a doppio senso di circolazione per residenti di via Masone con precedenza a chi proviene da via Masone. Anche in via Bertolda, infine, sarà vietata la sosta su entrambi i lati e la circolazione sarà a doppio senso con diritto di precedenza a chi proviene dal lato di via Stella verso corso Canalchiaro.