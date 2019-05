Docente sospesa, anche a Modena la solidarietà del "Teacher's Pride"

Ha suscitato tantissime reazioni indignate anche tra il personale docente e non docente delle scuole modenesi la notizia della sospensione della docente palermitana Rosa Maria Dall’Aria, accusata di non aver sorvegliato e vigilato sul lavoro dei propri studenti. E’ stato così che nel giro di pochissimo tempo hanno iniziato a circolare fra i docenti modenesi appelli e comunicati di condanna per l’accaduto e di solidarietà con la professoressa sospesa che stanno raccogliendo centinaia di firme in tutte le scuole della nostra provincia.

L'iniziativa è stata fatta propria dalla Cgil locale: "Il lavoro del Docente non contempla la censura dei contenuti dei propri studenti ma la correzione di eventuali errori nella produzione del testo: in tal senso l'accusa di mancata vigilanza non ha alcuna ragione d'essere, e per questo motivo il provvedimento di sospensione è un atto gravissimo che viola la dignità e la libertà della persona e del lavoratore, e pertanto inaccettabile. La scuola italiana è la Scuola della Costituzione".

Per questo motivo la Flc Cgil di Modena ha sostenuto l’iniziativa “Teacher Pride #iononSorveglioSveglio”: questa mattina alle ore 11 diversi docenti hanno interrotto le proprie attività, si sono alzati in piedi e hanno letto gli articoli 21 e 33 della Costituzione italiana sulla libertà di pensiero e di insegnamento.

Tra le scuole dove sono stati firmati o sono in corso le raccolte delle firme e dove ci si è fermati in occasione del Teacher Pride segnaliamo: IPSIA “Fermo Corni” di Modena, Istituto Comprensivo Modena 6, Istituti Comprensivi Carpi Nord e Carpi 2, ITES “J. Barozzi” di Modena, IIS “Venturi” di Modena, Istituti Comprensivi 1, 9 e 10 di Modena, Istituto Cattaneo-Deledda Modena, Liceo scientifico “Tassoni” Modena, IIS “Paradisi” Vignola, IIS Liceo e Tecnico “Fermo Corni” Modena, IIS Volta Sassuolo e Istituto Comprensivo San Felice s/Panaro, IIS “Cavazzi” Pavullo.