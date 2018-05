Tecnicamente. Itis Corni nel progetto Adecco per collegare giovani al mondo delle aziende

Sarà ITIS FERMO CORNI di Modena protagonista il prossimo 31 maggio di “TecnicaMente”, il progetto Adecco nato con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende.Nel 2017 Tecnicamente ha raggiunto numeri da record: oltre 1.700 ragazzi coinvolti in 100 scuole di tutta Italia, di cui 600 hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro. Adecco ha supportato nella ricerca di impiego il 45% di questi, inserendo quindi nel mondo lavorativo circa 300 ragazzi.

Anche quest’anno gli oltre 1.700 studenti protagonisti di TecnicaMente potranno presentarsi attraverso progetti mirati direttamente alle 880 aziende del territorio coinvolte. Al gruppo di studenti, che presenterà l’idea valutata dalla giuria come la migliore, sarà offerta la partecipazione ad attività post diploma gestite da Adecco e volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro.

Una vetrina, dunque, che mette in relazione il tessuto produttivo locale con le scuole del territorio per facilitare l’inserimento professionale e la conoscenza da parte degli studenti delle reali necessità e attitudini richieste dalle imprese in un’ottica di occupabilità che sempre più caratterizza il mondo del lavoro. Un modo anche per le imprese per incontrare giovani di talento, strutturare un piano di sviluppo delle competenze attraverso l’inserimento di risorse di alto potenziale, migliorare le relazioni con le istituzioni deputate alle attività formative e svolgere attività di employer branding.

"TecnicaMente è un progetto che Adecco porta avanti ormai da diversi anni e che dimostra l’efficacia degli incontri mirati tra i ragazzi degli istituti tecnici e il mondo delle imprese – ha dichiarato Cristina Cancer, Head of Talent Attraction and Academic Partnership di The Adecco Group - Con questa iniziativa, che si unisce alla nostra ordinaria attività di alternanza scuola/lavoro, Adecco vuole fornire il proprio contributo alla creazione di sempre maggiore occupabilità per i giovani, ma anche al loro orientamento. Il nostro obiettivo è ispirare i giovani, aiutandoli a trovare il loro posto nel mondo del lavoro e nel contempo contribuire alla crescita delle imprese aiutandole a trovare i migliori talenti”.

I 100 eventi di TecnicaMente sono in programma per tutto il mese di maggio e toccheranno 12 Regioni, 42 province, 85 città italiane, con il coinvolgimento attivo di oltre 80 filiali Adecco. Cuore di TecnicaMente sono i sogni e le aspirazioni di giovani studenti. Il giovane Xhuljo, protagonista della scorsa edizione, a questo link racconta la sua esperienza.