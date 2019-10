Videosorveglianza, attivate cinque nuove telecamere in centro

Altri cinque occhi elettronici si sono accesi in città nella giornata di mercoledì 23 ottobre portando a 258 le telecamere collegate al sistema di videosorveglianza cittadino e a cui si aggiungono quelle del Sistema nazionale controllo targhe e transiti presso i 15 portali cittadini.

Prosegue come annunciato il piano per il potenziamento della videosorveglianza cittadina collegata alle sale operative della Polizia locale e delle Forze dell’ordine.

In particolare nella zona di viale Vittorio Veneto, completati i lavori per la posa della fibra ottica, continuano anche quelli per l’elettrificazione che consente di attivare nuovi occhi elettronici. E dopo l’accensione, alcune settimane fa, dell’apparecchio collocato davanti ai Musei civici e puntato sull’area prospiciente il viale, si sono ora accese altre quattro telecamere in via degli Adelardi.

Si tratta di quattro apparecchi fissi posizionati all’incrocio con rua Muro ai quattro angoli dell’intersezione in modo da monitorare simultaneamente e costantemente le quattro direzioni. Le telecamere sono già attive e collegate al sistema.

Il prossimo passo per l’ampliamento della videosorveglianza in zona sarà l’installazione di telecamere per monitorare vicolo delle Grazie, che collega via degli Adelardi con viale Vittorio Veneto (passaggio per altro già in parte coperto da una dei quattro apparecchi già entrati in funzione) e dell’ulteriore passaggio pedonale a ridosso di piazzale Risorgimento, che collega viale Vittorio Veneto con rua Muro sbucando da un civico su via Stella. Entro l’anno inoltre un terzo apparecchio di tipo dome sarà collocato all’inizio di viale Vittorio Veneto verso piazzale Risorgimento.

È tutto pronto anche per l’installazione di un’ulteriore telecamera, questa con quattro ottiche che consentano di ispezionare le quattro direzioni contemporaneamente, all’incrocio tra viale delle Rimembranze e corso Canalchiaro, zona dove sono già in funzione diversi occhi elettronici.

Infine, mercoledì 23 ottobre, è stata attivata anche una telecamera in fondo a via Paolo Ferrari, nella zona della Stazione ferroviaria, a sorveglianza del cavalcavia Mazzoni che porta alla Sacca.